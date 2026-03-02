Eni, nuove valutazioni sostengono il sentiment sul titolo

Eni

(Teleborsa) - Le ultime indicazioni degli analisti riportano un clima di crescente attenzione su, con due case d’investimento che aggiornano le proprie valutazioni sul titolo.Si tratta diche rafforza la sua visione positiva alzando il target price a 22 euro e il giudizio a "Overweight", mentremantiene una posizione più prudente con "Hold", ma rivede comunque al rialzo il prezzo obiettivo a 18,5 euro.Un doppio segnale che fotografa un mercato diviso tra fiducia sulle prospettive industriali del gruppo e cautela sul contesto energetico globale.Intanto a Piazza Affari il titoloavanza dell'1,83% sostenuto anche dall'ottima performance dei prezzi dell'energia in scia alla crisi in Medio Oriente.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dell'mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 20,52 Euro. Rischio di discesa fino a 19,76 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 21,28.