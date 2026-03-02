Milano 12:37
46.446 -1,62%
Nasdaq 27-feb
24.960 0,00%
Dow Jones 27-feb
48.978 -1,05%
Londra 12:37
10.809 -0,93%
Francoforte 12:37
24.822 -1,83%

Eni, nuove valutazioni sostengono il sentiment sul titolo
(Teleborsa) - Le ultime indicazioni degli analisti riportano un clima di crescente attenzione su Eni, con due case d’investimento che aggiornano le proprie valutazioni sul titolo.

Si tratta di J.P. Morgan che rafforza la sua visione positiva alzando il target price a 22 euro e il giudizio a "Overweight", mentre Bank of America mantiene una posizione più prudente con "Hold", ma rivede comunque al rialzo il prezzo obiettivo a 18,5 euro.

Un doppio segnale che fotografa un mercato diviso tra fiducia sulle prospettive industriali del gruppo e cautela sul contesto energetico globale.

Intanto a Piazza Affari il titolo ENI avanza dell'1,83% sostenuto anche dall'ottima performance dei prezzi dell'energia in scia alla crisi in Medio Oriente.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società del Cane a sei zampe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ENI rispetto all'indice.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 20,52 Euro. Rischio di discesa fino a 19,76 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 21,28.


