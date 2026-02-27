Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Avanza la società del Cane a sei zampe
, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che ENI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,96%, rispetto a +3,71% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)