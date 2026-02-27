Milano 13:04
Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Avanza la società del Cane a sei zampe, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,96%, rispetto a +3,71% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,46.

