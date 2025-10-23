Sei milioni di italiani hanno già acquistato i regali di Natale

(Teleborsa) - Sei milioni di italiani
hanno già comprato i regali di Natale.
E, qualora non bastasse, 5,2 milioni hanno iniziato ad acquistare prodotti alimentari per le festività
. E' quanto emerge dall'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research.
Se a livello nazionale la percentuale di chi ha già comprato i regali di Natale è pari al 15,5%, tra il sottocampione femminile si arriva al 17% e si supera il 23% nella fascia di rispondenti con età compresa tra i 25 e i 34 anni.
La tendenza a muoversi con largo anticipo con le spese natalizie è però piuttosto diffusa tanto è vero che vi è un altro 60% di rispondenti che ha intenzione di chiudere la "pratica regali" entro novembre.
"Tra regali, addobbi, cenoni e festeggiamenti il Natale porta con sé un carico di spese straordinarie
che, se non gestite correttamente, possono mettere in difficoltà le famiglie italiane. Muoversi con anticipo e spalmare i costi su più mensilità può essere una strategia semplice, ma efficace, per ridurre l’impatto di queste uscite sui budget familiari
", spiegano gli esperti di Facile.it.
Una delle ragioni principali per cui ci si porta così tanto avanti sui regali di Natale è di natura economica
, tanto è vero che il 48% del campione intervistato ha dichiarato di iniziare il prima possibile con lo shopping natalizio proprio per risparmiare
approfittando di sconti e offerte (48%). Di contro, 5,5 milioni di italiani dovranno aspettare dicembre inoltrato
per attendere l’arrivo della tredicesima dello stipendio per affrontare questi costi.Metodi di pagamento e intenzioni di acquisto
Guardando ai rispondenti che hanno già comprato i regali di Natale emerge che, per pagare, il 73% dei rispondenti ha utilizzato una carta elettronica, il 20% un’app di pagamento digitale, mentre il 7,7% ha optato per la formula buy now pay later
. Il 47% dei rispondenti, in maniera più tradizionale, ha utilizzato denaro contante. E se in 9 casi su 10 i soldi provenivano dai propri risparmi, poco più di 1 rispondente su 10 ha dichiarato di aver fatto ricorso ad una società di credito (12%).
Positive le prospettive sulle intenzioni di acquisto: quest’anno gli italiani puntano a comprare, in media, 7 regali, numero che, per il 76% degli intervistati
, è in linea con quello dello scorso anno, ma per il 12% dei rispondenti, pari a quasi 5 milioni di individui, rappresenta un numero maggiore rispetto a quelli messi sotto l’albero nel 2024. Da notare come circa 800.000 italiani dichiarano che faranno più di 20 regali.Alberi, addobbi e hit natalizie
Se per gli acquisti l’anticipo è spesso legato ad esigenze economiche, è senza dubbio la passione e l’amore per la festività natalizia che muove i 4,2 milioni di italiani che hanno già iniziato ad ascoltare le classiche hit natalizie
di Mariah Carey e Michael Bublé. Per non parlare degli 1,7 milioni di italiani che hanno già addobbato l'albero di Natale e dei circa 3 milioni che dichiarano lo faranno entro ottobre.