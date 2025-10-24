Milano 9:57
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 23/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Sessione moderatamente positiva quella del 23 ottobre, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 177,248.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 177,865 e primo supporto individuato a 176,016. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 179,713.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
