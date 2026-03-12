Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo
La giornata dell'11 marzo chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,04%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183,967, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,957. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,977.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)