Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 marzo

La giornata dell'11 marzo chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,04%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 183,967, mentre il supporto più immediato si intravede a 182,957. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 184,977.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
