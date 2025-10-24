Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del maggiore indice americano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,58%.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6.763,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.688,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6.837,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)