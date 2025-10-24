Milano 13:05
42.288 -0,22%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:05
9.570 -0,09%
Francoforte 13:04
24.192 -0,07%

Borsa: Milano in flessione dello 0,26% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.272,17 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,26% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 42.272,17 punti.
