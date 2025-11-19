Milano 12:47
Borsa: Andamento negativo per Milano, in flessione dello 0,71% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.536,49 punti

Milano scambia con un ribasso dello 0,71% alle 10:30 e passa di mano a 42.536,49 punti.
