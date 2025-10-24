Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 20:46
25.384 +1,14%
Dow Jones 20:46
47.267 +1,14%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,16% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 47.277,52 punti

L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,16% alle 19:30 e scambia in utile a 47.277,52 punti.
