Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,16%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 3.922,41 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (+0,16%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un +0,16%, a quota 3.922,41 in apertura.
