Milano 10:00
42.365 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:00
9.586 +0,08%
24.196 -0,05%

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,44%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,44%, che esordisce a 42.569,46 punti.
