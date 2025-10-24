Milano 10:00
42.365 -0,04%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:00
9.586 +0,08%
24.196 -0,05%

Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,93%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.950,31 punti

In breve, Finanza
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,93% e chiude a 3.950,31 punti.
