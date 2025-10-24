BTP Valore, il collocamento si chiude a quota 16,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Gliper la, il Titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail), hanno raggiunto i, grazie agli 1,27 miliardi di euro registrati nella giornata odierna. Nelle prime quattro giornate il titolo con scadenza a ottobre 2032 ha ricevuto richieste per oltre 15,31 miliardi di euro.Il nuovo BTP Valore ha, secondo un meccanismo step-up (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%. Il collocamento si è tenuto da lunedì 20 a oggi, venerdì 24 ottobre 2025 (fino alle ore 13).La serie deiper questa emissione è stata comunicata venerdì 17 ottobre ed è la seguente: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4,00% per il 6° e 7° anno. Al termine del collocamento, verranno annunciati i tassi definitivi, che potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato nel giorno di chiusura dell'emissione.