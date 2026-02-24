Titoli di Stato, collocati Btp a 2,5 e 10 anni per 4,5 miliardi con tassi in calo

(Teleborsa) - Si è concluso con una domanda superiore all'offerta
e rendimenti in calo
il collocamento di Btp con scadenze 2, 5 e 10 anni
per complessivi 4,5 miliardi di euro
. Lo rende noto la Banca d'Italia
.
Nel dettaglio, il Btp a 2 anni
da 2,5 miliardi di euro ha ricevuto richieste per 4 miliardi
, il prezzo di aggiudicazione è di 100,10 con un rendimento lordo del 2,16%, in calo di 10 punti base. Il Btpei a 5 anni
da 1 miliardo ha ricevuto richieste per 1,75 miliardi
, il prezzo di aggiudicazione è di 101,37, il rendimento lordo è dello 0,84% in calo di 10 punti base. Infine, il Btpei a 10 anni
da 1 miliardo ha ricevuto richieste per 1,735 miliardi
, il prezzo di aggiudicazione è di 102,78, con un rendimento lordo dell'1,51%.