Milano 13:53
46.452 -0,53%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 13:53
10.676 -0,08%
Francoforte 13:53
24.931 -0,24%

Titoli di Stato, collocati Btp a 2,5 e 10 anni per 4,5 miliardi con tassi in calo

Richieste per oltre 7 miliardi

Finanza
(Teleborsa) - Si è concluso con una domanda superiore all'offerta e rendimenti in calo il collocamento di Btp con scadenze 2, 5 e 10 anni per complessivi 4,5 miliardi di euro. Lo rende noto la Banca d'Italia.

Nel dettaglio, il Btp a 2 anni da 2,5 miliardi di euro ha ricevuto richieste per 4 miliardi, il prezzo di aggiudicazione è di 100,10 con un rendimento lordo del 2,16%, in calo di 10 punti base. Il Btpei a 5 anni da 1 miliardo ha ricevuto richieste per 1,75 miliardi, il prezzo di aggiudicazione è di 101,37, il rendimento lordo è dello 0,84% in calo di 10 punti base. Infine, il Btpei a 10 anni da 1 miliardo ha ricevuto richieste per 1,735 miliardi, il prezzo di aggiudicazione è di 102,78, con un rendimento lordo dell'1,51%.
