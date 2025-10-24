Career Day Luiss a Milano: i talenti dell’Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese

(Teleborsa) - Ilfa tappa per la prima volta a, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente dedicata. Un debutto che trasforma ilspazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro, all’insegna di un confronto concreto e proiettato al futuro.All’iniziativa, in programma il prossimoprenderanno parte, selezionati sulla base del curriculum, delle performance accademiche e della motivazione personale. Per i giovani partecipanti, il Career Day rappresenta, condividere valori e aspirazioni e scoprire percorsi di inserimento professionale, in un contesto di scambio e arricchimento reciproco."Ilè uno degli strumenti più efficaci per mettere in comunicazione le eccellenze dei due mondi, quello, e generare valore per tutti i partecipanti – ha dichiarato– Siamo felici di portare per la prima volta questa iniziativa a Milano, una città dove l’energia imprenditoriale, l’innovazione e la vitalità del tessuto economico offrono ai nostri studenti un terreno fertile per costruire il proprio futuro".L’iniziativa, al suo debutto milanese, vanta una lunga tradizione a Roma — sede principale dell’Ateneo — dove. Da sempre molto partecipato da studenti e neolaureati, il Career Day Luiss rappresenta un tassello fondamentale del successo dei percorsi formativi dell’Ateneo, testimoniato da un tasso di occupazione a un anno dalla laurea del 95% e da un tempo medio di ingresso nel mondo del lavoro di appena un mese.Alla prima edizione del Career Day Milan Edition parteciperanno le seguenti aziende,: A2A, Axa Italia, Beko Europe, BMW Group Italia, Bottega Veneta, Brembo, Cisco Italia, Davines, Deloitte, Engineering, Esselunga, EssilorLuxottica, Etro, EY, Giorgio Armani, Grant Thornton, Gruppo Lactalis Italia, Hermès Italie, Intesa Sanpaolo, Kering, KPMG, Lechler, MAIRE, Mundys, Nexi Group, Reckitt, Sky Italia, Snam.