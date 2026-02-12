Luiss: al via "Inside Leadership: Mastering Complexity – A Conversation Series"

(Teleborsa) - L'Università Luiss ha inaugurato oggi presso il Campus di Viale Romaniaun ciclo di incontri ideato per esplorare il ruolo della leadership in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche e geopolitiche. L'iniziativa è volta a favorire il confronto tra il mondo accademico e i protagonisti della vita culturale, imprenditoriale e politica che si sono distinti per la capacità di guidare organizzazioni e aziende complesse. Tra questicon il quale ha preso l'avvio la serie di appuntamenti.Il primo incontro è stato aperto dai saluti istituzionali delche ha sottolineato il valore di una collaborazione efficace tra università e imprese come leva strategica per affrontare le transizioni in corso. A seguire, ilinsieme ahanno avviato un dialogo con Descalzi."La leadership – ha dichiarato– è una qualità che matura nel tempo, alimentata dall'esperienza, dal confronto e, soprattutto, dalla capacità di ascoltare. Un leader non solo guida, ma sa anche lasciarsi guidare, accogliendo punti di vista diversi per crescere insieme agli altri. L'interesse autentico per le persone, unito allo spirito di sacrificio per la squadra, permette di liberare energia e potenziale di ogni individuo. Attraverso la valorizzazione delle competenze il leader aiuta il team a riconoscere il proprio valore, trasformandolo in una squadra coesa e armonica, come un unico corpo che si muove compatto verso l'obiettivo".L'evento ha rappresentato un'occasione per riflettere sulla complessità, superando la dimensione esclusivamente tecnica e relazionale e riportando al centro la capacità di sense-making, l'intelligenza emotiva e la cultura della persona per una leadership consapevole e responsabile. Un approccio, questo, coerente con la missione dell'Ateneo di formare giovani in grado di leggere e governare scenari articolati, in ambito economico, industriale e istituzionale."È nostro compito come università – ha sottolineato– formare leader capaci di comprendere e interpretare la realtà nelle sue numerose dimensioni. Al di là delle conoscenze tecniche, pur fondamentali, bisogna aiutare studentesse e studenti a dare senso alle scelte, a leggere le interconnessioni tra economie, società e istituzioni, e a sviluppare una visione che unisca responsabilità, visione e impegno etico. Solo così si possono ispirare leader pronti a guidare con equilibrio e coraggio il cambiamento".proseguirà con altri incontri che coinvolgeranno differenti protagonisti della cultura, della politica e dell'economia internazionale: dalal regista pluripremiato, da, già Presidente del Consiglio dei Ministri, a, già Presidente della Commissione europea, per finire con, CEO di Spencer Stuart.