UniCredit Start Lab: presentazione call 2026 fa tappa a Bologna

(Teleborsa) - Il roadshow nazionale
per la presentazione della call 2026 di UniCredit Start Lab
, il programma
dedicato alle migliori start-up e PMI
"Tech" innovative italiane, fa tappa a Bologna
. L'iniziativa, in 12 anni di attività, ha visto UniCredit
valutare circa 9mila progetti imprenditoriali
e accompagnare 700 start-up
del Paese verso percorsi di crescita.Palazzo Magnani
, storica sede della banca, ospita come sempre l'iniziativa, organizzata come momento di incontro e confronto
con l’ecosistema dell’innovazione dell’area Centro Nord
, che ricomprende Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Un perimetro vivace sul fronte delle giovani aziende, con oltre 2.280 imprese attive
, tra PMI innovative e Start-Up (1078 in Emilia-Romagna, 669 in Toscana, 356 nelle Marche e 182 in Umbria - dati Registro PMI Innovative e Startup al gennaio 2026).
"L’innovazione è un pilastro strategico della competitività di questa area", sottolinea Andrea Burchi
, Regional Manager Centro Nord di UniCredit, aggiungendo "è un motore capace di generare nuove opportunità, sviluppare competenze e creare occupazione. UniCredit svolge un ruolo attivo nel rafforzamento di questa leva di crescita. Sostenere i talenti e le realtà ad alto potenziale innovativo significa per noi investire nel futuro del Paese. È così che creiamo valore per il territorio e per le comunità in cui operiamo".
Nel corso dell’evento di presentazione della call 2026
di UniCredit Start Lab, aperto dai saluti del Regional Manager Andrea Burchi
, sono intervenuti Francesca Perrone
, Head of ESG & Start Lab Italy UniCredit; e Simone Di Somma
, Senior Advisor KPMG e Adjunct Professor Luiss Business School. A seguire, due tavole rotonde con focus sull’AI -
moderate da Giusy Stanziola, Start Lab & Development Programs UniCredit; e da Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit - hanno visto confrontarsi Paolo Barbatelli, Corporate Vice President Business & Equity Partner Altea Federation, Augusto Bianchini, Partner Opseed, Silvia Buzzi, Sustainability Manager Gruppo Caviro, Roberto Privitera, Head of Product Lab Aruba; e Giovanni Tardini, CEO Symboolic. Nell’edizione 2025
di UniCredit Start Lab, cha ha coinvolto oltre 200 partner
a livello nazionale tra incubatori ed acceleratori, sono state avanzate 640 candidature
da parte di start-up e PMI innovative
; di queste 108 sono giunte da imprese con sede nel Centro Nord. l'Area si distingue anche per numero di di start-up a guida femminile
(23% contro 21% del dato nazionale) e per la categoria Digital
(41%, il dato Italia 43%), seguita da Impact Innovation (28%) e Innovative Made in Italy (18%).
Confermati anche per quest’anno i 5 settori di riferimento
per UniCredit Start Lab: Clean Tech
(Energie rinnovabili, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Trattamento dei rifiuti), Innovative Made in Italy
(Agrifood, Fashion & Design, Nanotecnologie, Robotica, Meccanica, Turismo e Industria 5.0), Digital
(AI, SaaS, B2B Services& Platform, Hardware, Fintech, IoT), Life Science
(Biotecnologie, Farmaceutica, Dispositivi Medici, Digital Health, Tecnologie di assistenza) e Impact Innovation
(Prodotti e servizi innovativi capaci di generare un impatto sociale o ambientale).
Le 10 startup selezionate
per ognuna delle 5 categorie
potranno accedere alla piattaforma di Start Lab che prevede: partecipazione ad attività di business e investment matching, accesso alla piattaforma internazionale di UniCredit, piattaforma a impatto composta da iniziative ad hoc per female founders, un verticale di dedicato all’impact innovation e la partecipazione alle diverse tappe degli ESG TECH DAY organizzati da UniCredit, training manageriale avanzato tramite la Startup Academy e workshop tematici, programma di mentorship personalizzata, premio di 10.000 euro per la prima classificata di ogni categori. Le candidature
per l'edizione 2026 sono aperte sino al prossimo 25 marzo
.