L'Università Luiss inaugura la prima edizione del Master in Space Law and Geopolitics

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi presso il campus Luiss di Viale Pola l'evento di inaugurazione della prima edizione del Master in Space Law and Geopolitics,
un percorso post-laurea progettato per formare professionisti capaci di interpretare e gestire la complessità della governance spaziale, combinando conoscenze giuridiche e comprensione delle dinamiche geopolitiche ed economiche che influenzano uno dei settori chiave del futuro. In un contesto in cui lo spazio rappresenta la nuova frontiera del diritto e della geopolitica, il Master – organizzato dalla School of Law e dalla School of Government della Luiss
– risponde alle sfide emergenti legate alla regolazione delle attività satellitari, alla sicurezza delle infrastrutture spaziali e allo sviluppo della space economy, ambiti che richiedono competenze multidisciplinari e una visione strategica integrata. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Rettore Luiss Paolo Boccardelli
, del Dean della Luiss School of Law Aristide Police
e del Dean della Luiss School of Government Gaetano Quagliariello
, che hanno sottolineato il ruolo decisivo della formazione nel supportare le istituzioni e il sistema produttivo in un contesto internazionale in costante evoluzione.
Ha fatto seguito l'introduzione di Paola Severino,
Presidente della Luiss School of Law e Presidente del Centro di Ricerca Law and Governance della Luiss, dedicato ad analisi e ricerca in tema di regolazione del settore spaziale, in collaborazione con partner industriali e istituzionali. "La Luiss – ha dichiarato Severino
– ha raccolto una sfida molto importante: puntare su competenze interdisciplinari in cui aspetti economici, giuridici e tecnologici possano convergere in figure di 'nuovi esploratori dello spazio'. Il valore economico dello sfruttamento dei pianeti e delle orbite deve richiamarci a tutelare risorse e tecnologie, attraverso norme innovative che tengano conto delle recenti conquiste ingegneristiche e ne consentano una piena utilizzazione da parte delle nostre più grandi imprese. Questo lo scopo delle nostre iniziative per la creazione di un Centro di Ricerca e per l'avvio del Master Luiss sullo spazio".
L'evento è proseguito con il videomessaggio di Gioia Rau,
astrofisica ed esperta di leadership e space policy, e il keynote speech di Roberto Cingolani,
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. A seguire si è tenuta una tavola rotonda che ha visto il confronto tra Mario Cospito,
Consigliere Diplomatico del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marco Ferrazzani,
Direttore dei servizi interni dell'Agenzia Spaziale Europea, e Giulio Ranzo,
Amministratore Delegato di Avio, sui rapporti tra istituzioni, industria e governance dello spazio. Hanno concluso i lavori Aldo Sandulli ed Ersilia Vaudo,
rispettivamente Direttore e Vicedirettore del Master.
"Le profonde trasformazioni che hanno interessato il settore spaziale negli ultimi anni – ha commentato Sandulli –
rendono ormai imprescindibile un dialogo strutturato tra le discipline tecnologiche e delle scienze esatte, non solo con l'ambito economico, ma anche con quello geopolitico e giuridico. Con questo Master, interamente erogato in lingua inglese e caratterizzato dalla presenza di docenti di riconosciuto prestigio internazionale, intendiamo formare giovani leader in grado di affrontare e governare le complessità e le criticità della governance globale dell'Outer Space, grazie a una preparazione specialistica, unica nel suo genere".
La prima edizione del Master
ha preso il via il 19 gennaio 2026 e si concluderà a novembre dello stesso anno.