L'Università Luiss inaugura la prima edizione del Master in Space Law and Geopolitics

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi presso il campus Luiss di Viale Pola l'evento di inaugurazione dellaun percorso post-laurea progettato per formare professionisti capaci di interpretare e gestire la complessità della governance spaziale, combinando conoscenze giuridiche e comprensione delle dinamiche geopolitiche ed economiche che influenzano uno dei settori chiave del futuro. In un contesto in cui lo spazio rappresenta la nuova frontiera del diritto e della geopolitica, il Master – organizzato dalla– risponde alle sfide emergenti legate alla regolazione delle attività satellitari, alla sicurezza delle infrastrutture spaziali e allo sviluppo della space economy, ambiti che richiedono competenze multidisciplinari e una visione strategica integrata. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del Rettore Luiss, del Dean della Luiss School of Lawe del Dean della Luiss School of Government, che hanno sottolineato il ruolo decisivo della formazione nel supportare le istituzioni e il sistema produttivo in un contesto internazionale in costante evoluzione.Ha fatto seguito l'introduzione diPresidente della Luiss School of Law e Presidente del Centro di Ricerca Law and Governance della Luiss, dedicato ad analisi e ricerca in tema di regolazione del settore spaziale, in collaborazione con partner industriali e istituzionali. "La Luiss – ha dichiarato– ha raccolto una sfida molto importante: puntare su competenze interdisciplinari in cui aspetti economici, giuridici e tecnologici possano convergere in figure di 'nuovi esploratori dello spazio'. Il valore economico dello sfruttamento dei pianeti e delle orbite deve richiamarci a tutelare risorse e tecnologie, attraverso norme innovative che tengano conto delle recenti conquiste ingegneristiche e ne consentano una piena utilizzazione da parte delle nostre più grandi imprese. Questo lo scopo delle nostre iniziative per la creazione di un Centro di Ricerca e per l'avvio del Master Luiss sullo spazio".L'evento è proseguito con il videomessaggio diastrofisica ed esperta di leadership e space policy, e il keynote speech diAmministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. A seguire si è tenuta una tavola rotonda che ha visto il confronto traConsigliere Diplomatico del Ministro delle Imprese e del Made in Italy,Direttore dei servizi interni dell'Agenzia Spaziale Europea, eAmministratore Delegato di Avio, sui rapporti tra istituzioni, industria e governance dello spazio. Hanno concluso i lavoririspettivamente Direttore e Vicedirettore del Master."Le profonde trasformazioni che hanno interessato il settore spaziale negli ultimi anni – ha commentatorendono ormai imprescindibile un dialogo strutturato tra le discipline tecnologiche e delle scienze esatte, non solo con l'ambito economico, ma anche con quello geopolitico e giuridico. Con questo Master, interamente erogato in lingua inglese e caratterizzato dalla presenza di docenti di riconosciuto prestigio internazionale, intendiamo formare giovani leader in grado di affrontare e governare le complessità e le criticità della governance globale dell'Outer Space, grazie a una preparazione specialistica, unica nel suo genere".Laha preso il via il 19 gennaio 2026 e si concluderà a novembre dello stesso anno.