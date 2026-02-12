Milano Cortina: a Milano Centrale inaugurazione mostra MIT

(Teleborsa) - Domani, alle ore 14.00, presso la Stazione Milano Centrale (ex locale deposito bagagli), il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoinsieme all’Amministratore Delegato di Trenitalia,inaugurerà la mostra immersiva e itinerante “Dal sogno alla realtà – L’Italia al centro del mondo”, promossa dale dedicata agli investimenti infrastrutturali per i Giochi di Milano Cortina 2026, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane e Grandi Stazioni Retail.Dunque, dopo il grande successo delle tappe al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma e a Cortina d’Ampezzo, con oltre 25.000 visitatori, l’esposizione arriva a Milano. Un racconto che unisce visione, talento e opere concrete, mostrando come l’Italia abbia trasformato un obiettivo ambizioso in un progetto reale e duraturo. La mostra, aperta al pubblico gratuitamente, sarà visitabile presso il locale ex deposito bagagli, piano binari, lato Piazza IV Novembre.Di seguito il percorso narrativo della mostra:Il viaggio si apre con le immagini che hanno segnato la corsa olimpica: il momento storico dell’assegnazione dei Giochi a Milano Cortina 2026 e una selezione di clip che valorizzano le eccellenze del Paese. Paesaggi, cultura, creatività e Made in Italy diventano il simbolo di un’Italia pronta per essere protagonista sulla scena globale.Il percorso continua con un omaggio ai protagonisti dello sport italiano: le icone storiche e i nuovi talenti che hanno portato e continuano a portare l’Italia al centro del mondo sportivo. Una celebrazione del merito e della capacità di eccellere.Nelloaggiunge un forte elemento simbolico delle Olimpiadi invernali e richiama una delle infrastrutture più iconiche di Milano Cortina 2026, la pista da bob, skeleton e slittino di Cortina. È un’area di celebrazione del valore olimpico: la fiamma che rappresenta il sogno, le medaglie che incarnano i risultati raggiunto con impegno e sacrificio, e il bob come testimonianza concreta della tradizione sportiva italiana. Un momento di orgoglio nazionale che unisce passato, presente e futuro.La narrazione prosegue mostrando l’impegno delle persone che trasformano la visione in realtà. Operai e tecnici al lavoro nei diversi cantieri testimoniano l’ingegno, la competenza e la dedizione che stanno dando forma alle infrastrutture e agli impianti olimpici.taIl percorso si conclude con il racconto degli interventi di riqualificazione e potenziamento della rete ferroviaria realizzati in vista dei Giochi, con un investimento complessivo di 650 milioni di euro, di cui 120 milioni cofinanziati dal MIT. Dieci stazioni rinnovate, maggiore accessibilità e intermodalità garantita grazie all’integrazione tra Trenitalia e Busitalia testimoniano un sistema di mobilità sempre più efficiente e capillare. Il rafforzamento delle infrastrutture in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige rappresenta un’eredità concreta per il territorio e per i cittadini, capace di migliorare connessioni, servizi e qualità degli spostamenti anche oltre l’appuntamento olimpico.