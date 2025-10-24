Milano 10:01
42.352 -0,07%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:01
9.586 +0,08%
Francoforte 10:00
24.196 -0,05%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials

Il Comparto costruzioni europeo perde l'1,11%, continuando la seduta a 781,2 punti.
