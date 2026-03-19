Milano
11:25
43.767
-2,18%
Nasdaq
18-mar
24.425
0,00%
Dow Jones
18-mar
46.225
0,00%
Londra
11:25
10.108
-1,91%
Francoforte
11:25
22.959
-2,31%
Giovedì 19 Marzo 2026, ore 11.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials si muove verso il basso
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials si muove verso il basso
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sul
comparto costruzioni europeo
, che continua la giornata a 792,69 punti, in forte calo del 2,75%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Construction & Materials
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: amplia il rialzo l'EURO STOXX Construction & Materials
Titoli e Indici
Euro Stoxx Construct & Mtls
-2,63%
Altre notizie
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: seduta molto difficile per l'EURO STOXX Construction & Materials
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto