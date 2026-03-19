Milano 11:25
43.767 -2,18%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:25
10.108 -1,91%
Francoforte 11:25
22.959 -2,31%

Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials si muove verso il basso
Si abbattono le vendite sul comparto costruzioni europeo, che continua la giornata a 792,69 punti, in forte calo del 2,75%.
Condividi
```