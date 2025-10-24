Milano 13:07
42.293 -0,21%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 13:07
9.570 -0,09%
Francoforte 13:06
24.199 -0,04%

Francoforte: balza in avanti Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Kion
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Kion, con una variazione percentuale dell'1,87%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo di Kion ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 57,42 Euro. Supporto a 56,67. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 58,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```