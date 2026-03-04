Francoforte: balza in avanti Kion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion
, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Kion
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)