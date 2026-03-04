Milano 11:35
45.092 +1,40%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:35
10.534 +0,48%
Francoforte 11:35
24.126 +1,41%

Francoforte: balza in avanti Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Kion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 3,65% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kion, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Kion suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 54,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```