Milano 13:56
45.036 +2,30%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:56
10.408 +1,55%
Francoforte 13:56
23.921 +2,19%

Vola a Francoforte Kion

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Kion
Prepotente rialzo per Kion, che mostra una salita bruciante del 5,34% sui valori precedenti.
Condividi
```