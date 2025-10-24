Francoforte: brillante l'andamento di Evotec

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Evotec
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evotec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,53%, rispetto a +0,29% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di Evotec
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,112 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,944. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,28.
