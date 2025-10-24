Milano 10:02
Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Evotec, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,68%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,53%, rispetto a +0,29% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di Evotec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,112 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,944. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,28.

