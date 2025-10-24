Francoforte: scambi al rialzo per Porsche

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso tedesco delle auto sportive
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Porsche
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)