Francoforte: scambi al rialzo per Porsche

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso tedesco delle auto sportive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Porsche è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 45,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
