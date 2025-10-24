Londra: nuovo spunto rialzista per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce la Borsa di Londra
, che lievita del 3,06%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di London Stock Exchange Group
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 96,87 sterline. Rischio di discesa fino a 95,25 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 98,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)