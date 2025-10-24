New York: performance negativa per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che presenta una flessione del 3,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Baker Hughes Company
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,07%, rispetto a +3,03% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Baker Hughes Company
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,57 USD, mentre il primo supporto è stimato a 45,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)