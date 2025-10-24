Milano 17:35
New York: performance negativa per Baker Hughes Company

New York: performance negativa per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che presenta una flessione del 3,15%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Baker Hughes Company mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,07%, rispetto a +3,03% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Baker Hughes Company è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,57 USD, mentre il primo supporto è stimato a 45,99. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 53,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
