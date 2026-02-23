Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: nuovo spunto rialzista per Baker Hughes Company

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Baker Hughes Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Baker Hughes Company rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Baker Hughes Company sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 64,46 USD. Possibile una discesa fino al bottom 62,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 66,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```