Milano 11:04
46.608 -0,20%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:04
10.671 -0,13%
Francoforte 11:04
24.967 -0,10%

Giornata da dimenticare per il mercato americano

Commento, Finanza
Giornata da dimenticare per il mercato americano
(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, a causa delle preoccupazioni per i nuovi dazi imposti dal presidente Trump ed in cia alle perdite delle società che accusano l'impatto dello sviluppo dell'AI. Il Dow Jones accusa un ribasso dell'1,66%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l'S&P-500, che scivola a 6.838 punti.

Negativo il Nasdaq 100 (-1,21%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'S&P 100 (-0,97%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio (+1,46%), sanitario (+1,15%) e utilities (+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti finanziario (-3,33%), beni di consumo secondari (-2,15%) e beni industriali (-1,37%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+2,73%), McDonald's (+1,62%), Johnson & Johnson (+1,38%) e Merck (+1,28%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IBM, che ha chiuso a -13,15%.

Crolla American Express, con una flessione del 7,20%.

Vendite a piene mani su Visa, che soffre un decremento del 4,50%.

Pessima performance per JP Morgan, che registra un ribasso del 4,22%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Paypal (+5,76%), Mondelez International (+2,69%), Baker Hughes Company (+2,35%) e Xcel Energy (+2,22%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Datadog, che ha terminato le contrattazioni a -11,28%.

Sessione nera per Zscaler, che lascia sul tappeto una perdita del 10,31%.

In perdita CrowdStrike Holdings, che scende del 9,85%.

Pesante Atlassian, che segna una discesa di ben -9,48 punti percentuali.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:

Martedì 24/02/2026
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)

Mercoledì 25/02/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)

Giovedì 26/02/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)

Venerdì 27/02/2026
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%).
Condividi
```