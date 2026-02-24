Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, a causa delle preoccupazioni per i nuovi dazi imposti dal presidente Trump ed in cia alle perdite delle società che accusano l'impatto dello sviluppo dell'AI. Ilaccusa un ribasso dell'1,66%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 6.838 punti.Negativo il(-1,21%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-0,97%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,46%),(+1,15%) e(+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,33%),(-2,15%) e(-1,37%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,73%),(+1,62%),(+1,38%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -13,15%.Crolla, con una flessione del 7,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,76%),(+2,69%),(+2,35%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,28%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 10,31%.In perdita, che scende del 9,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,48 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%).