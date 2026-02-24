Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, a causa delle preoccupazioni per i nuovi dazi imposti dal presidente Trump ed in cia alle perdite delle società che accusano l'impatto dello sviluppo dell'AI. Il Dow Jones
accusa un ribasso dell'1,66%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l'S&P-500
, che scivola a 6.838 punti.
Negativo il Nasdaq 100
(-1,21%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'S&P 100
(-0,97%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio
(+1,46%), sanitario
(+1,15%) e utilities
(+0,72%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti finanziario
(-3,33%), beni di consumo secondari
(-2,15%) e beni industriali
(-1,37%).
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Procter & Gamble
(+2,73%), McDonald's
(+1,62%), Johnson & Johnson
(+1,38%) e Merck
(+1,28%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IBM
, che ha chiuso a -13,15%.
Crolla American Express
, con una flessione del 7,20%.
Vendite a piene mani su Visa
, che soffre un decremento del 4,50%.
Pessima performance per JP Morgan
, che registra un ribasso del 4,22%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Paypal
(+5,76%), Mondelez International
(+2,69%), Baker Hughes Company
(+2,35%) e Xcel Energy
(+2,22%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Datadog
, che ha terminato le contrattazioni a -11,28%.
Sessione nera per Zscaler
, che lascia sul tappeto una perdita del 10,31%.
In perdita CrowdStrike Holdings
, che scende del 9,85%.
Pesante Atlassian
, che segna una discesa di ben -9,48 punti percentuali.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Martedì 24/02/2026
15:00 USA
: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
15:00 USA
: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
16:00 USA
: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,6 punti; preced. 84,5 punti) Mercoledì 25/02/2026
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -9,01 Mln barili) Giovedì 26/02/2026
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 216K unità; preced. 206K unità) Venerdì 27/02/2026
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%).