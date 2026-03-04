New York: in calo Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che mostra un decremento del 2,57%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Baker Hughes Company
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Baker Hughes Company
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 62,05 USD con primo supporto visto a 60,24. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 59,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)