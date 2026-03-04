New York: in calo Baker Hughes Company

società leader nella tecnologia al servizio dell'energia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,57%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 62,05 USD con primo supporto visto a 60,24. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 59,55.