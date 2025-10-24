Milano 17:35
New York: performance negativa per Baker Hughes Company

Seduta in ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che mostra un decremento del 3,15%.
