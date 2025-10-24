Milano
17:35
42.487
+0,25%
Nasdaq
20:48
25.382
+1,13%
Dow Jones
20:48
47.256
+1,12%
Londra
17:35
9.646
+0,70%
Francoforte
17:35
24.240
+0,13%
Venerdì 24 Ottobre 2025, ore 21.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per Baker Hughes Company
New York: performance negativa per Baker Hughes Company
Migliori e peggiori
,
In breve
24 ottobre 2025 - 20.00
Seduta in ribasso per la
società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che mostra un decremento del 3,15%.
Condividi
Leggi anche
New York: peggiora Baker Hughes Company
New York: performance negativa per Baker Hughes Company
New York: profondo rosso per Baker Hughes Company
New York: andamento rialzista per Baker Hughes Company
Titoli e Indici
Baker Hughes
-3,41%
Altre notizie
New York: nuovo spunto rialzista per Baker Hughes Company
Seduta procede in denaro per Wall Street
Wall Street chiude in leggero rialzo mentre governo USA va in shutdown
Wall Street procede ben intonata
New York: performance negativa per Nvidia
New York: performance negativa per Marvell Technology
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto