New York: VeriSign si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,15% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di VeriSign
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 219,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 248,7. Il peggioramento di VeriSign
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 209,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)