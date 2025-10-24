Milano 17:35
42.487 +0,25%
Nasdaq 18:30
25.387 +1,16%
Dow Jones 18:30
47.274 +1,15%
Londra 17:35
9.646 +0,70%
Francoforte 17:35
24.240 +0,13%

Migliori e peggiori
New York: VeriSign si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda specializzata nella sicurezza delle infrastrutture internet e di telecomunicazione, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,15% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di VeriSign è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 219,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 248,7. Il peggioramento di VeriSign è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 209,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
