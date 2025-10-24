Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'inventore del buono pasto ticket restaurant
, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Edenred
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 25,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 26,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)