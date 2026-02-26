Milano 13:48
47.292 +0,26%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:48
10.827 +0,19%
Francoforte 13:48
25.282 +0,42%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Edenred rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```