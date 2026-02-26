Parigi: nuovo spunto rialzista per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,33. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,93.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)