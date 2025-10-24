Milano 10:04
Parigi: positiva la giornata per Sanofi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo farmaceutico francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanofi più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del colosso farmaceutico è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,98.

