Parigi: positiva la giornata per Sanofi

(Teleborsa) - Avanza il gruppo farmaceutico francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,52%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sanofi
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del colosso farmaceutico
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,43 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 87,88. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)