Sanofi e Teva, risultati positivi per terapia contro colite ulcerosa e morbo di Crohn

(Teleborsa) - I dati di fase 2b del trattamento di mantenimento con duvakitug di Sanofi e Teva hanno dimostrato un'efficacia clinicamente significativa e duratura nella colite ulcerosa e nel morbo di Crohn, le due forme più comuni di malattia infiammatoria intestinale.

"Questi risultati rafforzano il potenziale di duvakitug come terapia leader per la TL1A e un importante progresso nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, con un'efficacia duratura mantenuta per quasi un anno nei pazienti affetti da colite ulcerosa o morbo di Crohn - ha affermato Houman Ashrafian, Vicepresidente esecutivo, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Sanofi - Con gli studi di fase 3 in corso, ci impegniamo a far progredire duvakitug per i pazienti che necessitano di nuove opzioni, e rimane un'opportunità chiave nella nostra pipeline".
