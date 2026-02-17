Sanofi e Teva, risultati positivi per terapia contro colite ulcerosa e morbo di Crohn

(Teleborsa) - I dati di fase 2b del trattamento di mantenimento con duvakitug
di Sanofi
e Teva
hanno dimostrato un'efficacia clinicamente significativa e duratura
nella colite ulcerosa e nel morbo di Crohn, le due forme più comuni di malattia infiammatoria intestinale.
"Questi risultati rafforzano il potenziale di duvakitug come terapia leader per la TL1A e un importante progresso nel trattamento delle malattie infiammatorie intestinali, con un'efficacia duratura mantenuta per quasi un anno nei pazienti affetti da colite ulcerosa o morbo di Crohn - ha affermato Houman Ashrafian, Vicepresidente esecutivo, Responsabile Ricerca e Sviluppo
di Sanofi - Con gli studi di fase 3 in corso, ci impegniamo a far progredire duvakitug per i pazienti che necessitano di nuove opzioni, e rimane un'opportunità chiave nella nostra pipeline".