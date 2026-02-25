Milano 13:14
47.094 +0,95%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:14
10.783 +0,96%
Francoforte 13:14
25.096 +0,44%

Madrid: risultato positivo per Banco Santander

Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,84%.
