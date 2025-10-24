Milano 17:35
Pesante sul mercato di New York Mohawk Industries

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale statunitense che produce pavimenti, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,97%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Mohawk Industries rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di Mohawk Industries resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 127,2 USD. Supporto visto a quota 118,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 136,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
