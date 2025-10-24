Pesante sul mercato di New York Mohawk Industries

multinazionale statunitense che produce pavimenti

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,97%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 127,2 USD. Supporto visto a quota 118,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 136,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)