Milano 10:06
42.298 -0,20%
Nasdaq 23-ott
25.097 0,00%
Dow Jones 23-ott
46.735 +0,31%
Londra 10:05
9.580 +0,02%
Francoforte 10:06
24.173 -0,15%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Giornata negativa per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la seduta a 8.935,27 punti, in calo dell'1,18%.
