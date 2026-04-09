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Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto immobiliare italiano
Perde terreno l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 10.126,98 punti, ritracciando dello 0,90%.
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