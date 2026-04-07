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Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Si muove in retromarcia l'indice delle società immobiliari in Italia, che scivola a 9.878,14 punti.
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