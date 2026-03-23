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Comparto immobiliare italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Comparto immobiliare italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.112,18 punti, ritracciando del 3,69%.
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