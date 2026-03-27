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/ Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
Piazza Affari: rosso per il comparto immobiliare italiano
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Indici settoriali
27 marzo 2026 - 10.00
L'
Indice delle società immobiliari in Italia
perde l'1,42%, continuando la seduta a 9.238,6 punti.
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