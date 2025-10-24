Yolo Group, EnVent taglia target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha tagliato il target price
(a 2,20 euro
per azione da 2,80 euro, per un potenziale upside del 72%) e confermato la raccomandazione
(Outperform
) sul titolo Yolo Group
, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan.
Gli analisti hanno rivisto le proiezioni tenendo conto del primo semestre
del 2025. I ricavi sono stati
pari a 6,4 milioni di euro, circa il 50% del fatturato dell'esercizio 2024, in aumento del 52% rispetto al primo semestre del 2024, considerando il nuovo perimetro di consolidamento. Le commissioni di intermediazione sono cresciute dell'88% su base annua, beneficiando anche dell'acquisizione di RcPolizza.it. Su base omogenea, i ricavi da intermediazione sono aumentati del 51% su base annua. Questa dinamica ha più che compensato il calo dei ricavi da Tech Services & Advisory (-17% su base annua), influenzato da investimenti più lenti dei partner e tempi di attivazione dei progetti più lunghi.
Di conseguenza, il mix di ricavi ha continuato a spostarsi verso l'intermediazione
, che ora rappresenta circa l'80% del fatturato totale (rispetto al 66% del primo semestre del 2024), in linea con il Piano Strategico 2025-27 del Gruppo. L'EBITDA è stato di -1,2 milioni di euro rispetto a -1,4 milioni di euro nel primo semestre 2024. La perdita netta di Gruppo è stata di 2,1 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di euro nel primo semestre 2024, principalmente influenzata dai maggiori costi diretti legati all'espansione delle attività di intermediazione. L'indebitamento netto si è attestato a 1,3 milioni di euro, rispetto a 1,0 milioni di euro di liquidità al 2024, dopo investimenti in conto capitale per 1,5 milioni di euro e acquisizioni per 0,5 milioni di euro.
Guardando alla Borsa, viene fatto notare che a fine aprile il titolo ha registrato un minimo di breve termine a 1,09 euro, seguito da una stabilizzazione intorno a 1,20-1,25 euro durante i mesi estivi. Negli ultimi dodici mesi, il prezzo delle azioni
Yolo è sceso del 13%, rispetto al +5% dell'indice Italia Growth.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)