Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
La giornata del 24 ottobre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,1%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,54. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,55.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)