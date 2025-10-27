Milano 16:25
42.924 +1,03%
Nasdaq 16:25
25.746 +1,53%
Dow Jones 16:25
47.422 +0,46%
Londra 16:25
9.648 +0,03%
Francoforte 16:25
24.249 +0,04%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 24/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

La giornata del 24 ottobre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,1%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,54. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 72,55.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```