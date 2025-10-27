Milano 16:29
42.932 +1,05%
Nasdaq 16:29
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:29
47.442 +0,50%
Londra 16:29
9.649 +0,04%
Francoforte 16:29
24.256 +0,06%

Borsa: Avvio brillante per il Nasdaq-100, in crescita dell'1,36%

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.701,95 punti

Seduta positiva per l'indice del listino high-tech USA, che avanza bene dell'1,36%, a quota 25.701,95 in apertura.
