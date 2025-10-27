Milano
16:31
42.925
+1,03%
Nasdaq
16:31
25.751
+1,55%
Dow Jones
16:31
47.458
+0,53%
Londra
16:31
9.648
+0,02%
Francoforte
16:31
24.258
+0,07%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,39%
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,39%
Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 42.651,6 punti
In breve
,
Finanza
27 ottobre 2025 - 09.02
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,39%, che esordisce a 42.651,6 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1151)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+1,03%
