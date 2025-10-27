Milano 16:31
42.925 +1,03%
Nasdaq 16:31
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:31
47.458 +0,53%
Londra 16:31
9.648 +0,02%
Francoforte 16:31
24.258 +0,07%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,39%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 42.651,6 punti

Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,39%, che esordisce a 42.651,6 punti.
