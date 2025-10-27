Milano 16:33
Eni, Ad Descalzi incontra il Presidente turco Erdogan

Finanza
(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi ha incontrato il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan oggi ad Ankara. All’incontro ha partecipato anche il Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali Alparslan Bayraktar.

L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi sulle attuali dinamiche dei mercati energetici globali e individuare potenziali iniziative di collaborazione con l’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento da differenti vettori e geografie.

