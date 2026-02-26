Eni, Descalzi: Venezuela è un upside da diversi punti di vista

(Teleborsa) - La situazione in Venezuela
è "un upside per noi da diversi punti di vista
". Lo ha detto Claudio Descalzi
, Amministratore Delegato di Eni
, nella call sui risultati 2025
.
"Innanzitutto, possiamo recuperare il nostro gas perché il Venezuela può pagare attraverso il greggio per il gas che abbiamo consegnato nel mercato domestico - ha spiegato - In secondo luogo, abbiamo del petrolio nel paese e abbiamo uno dei migliori blocchi, quindi il possibile sviluppo può essere sfruttato e stiamo anche lavorando con delle società statunitensi per delle joint venture
; in terzo luogo, c'è l'upside del gas, che è qualcosa che oggi serve: gli USA vogliono aumentare il trasporto, anche considerando che con le sanzioni alla Russia c'è del gas da compensare. Il gas che abbiamo scoperto presenta opportunità
per il mercato domestico, ma anche per l'export verso l'Europa".
Questi interessi "sono in linea con quello che il presidente statunitense Donald Trump vuole
, per sviluppare l'industria in Venezuela con un impatto positivo sull'intera regione".